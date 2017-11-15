النفيعي مؤكدا أهمية الشراكة المجتمعية بما يخدم التعليم ويتناسب مع أنظمة الوزارة

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي على أهمية الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وقطاعاته تحقيقاً للأهداف التربوية المنشودة وتأصيلاً لتعزيز مختلف القيم التربوية والوطنية من خلال فتح آفاق الشراكة والتعاون المجتمعي مع كافة قطاعات الدولة. مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تدقيق اتفاقيات رعاية القطاع الخاص للبرامج التربوية والشراكات المجتمعية من قبل الإدارة القانونية للتحقق من انسجامها مع أنظمة الوزارة . جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة تدقيق مشاركة القطاع الخاص في رعاية برنامج كيف نكون قدوة بحضور مدير الإدارة القانونية بالإدارة عاطف السفياني وأعضاء اللجنة من الادارات ذات العلاقة مؤكدا على ضرورة التأكد من مطابقة اتفاقية الرعايات لتعليمات وأنظمة وزارة التعليم ، لافتا الى أن جميع الشركات المجتمعية ورعاة الفعاليات والبرامج في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف تتم وفق ضوابط وأنظمة وزارة التعليم.