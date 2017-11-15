 مؤتمر أمن المعلومات لجذب المواهب السعودية الشابة.. 10جامعات تشارك بـ 62 طالبًا وطالبة في مسابقة “الهاكاثون” الأمنية بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 28 صفر 1439 هجريا, الموافق 17 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مؤتمر أمن المعلومات لجذب المواهب السعودية الشابة.. 10جامعات تشارك بـ 62 طالبًا وطالبة في مسابقة “الهاكاثون” الأمنية بالرياض

مؤتمر أمن المعلومات لجذب المواهب السعودية الشابة.. 10جامعات تشارك بـ 62 طالبًا وطالبة في مسابقة “الهاكاثون” الأمنية بالرياض
المناطق - محمد الغبيشي
أكد  مؤتمر أمن المعلومات السنوي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا  2017 مشاركة 10 جامعات سعودية بمسابقة “الهاكاثون”، والتي يستضيفها في نسخته الخامسة بالرياض بـ 21 نوفمبر الجاري.

وأشار المدير التنفيذي لفيرتشوبورت  #menaisc2017 -الشركة المنظمة للمؤتمر- سامر عمر، بأن مسابقة “الهاكاثون” تستهدف جذب المواهب السعودية الشابة، تمهيداً لقيامهم مستقبلاً بأدوار ريادية في مجال أمن المعلومات، وتوفير الحماية للبنية التحتية المعلوماتية على مستوى المملكة العربية السعودية.

وأوضح المهندس سامر عمر، بأن الجامعات المشاركة في مسابقة “الهاكاثون”، هي “جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الأمير سلطان، وجامعة عفت، وجامعة المجمعة، وجامعة اليمامة، وجامعة الملك سعود، وجامعة دار الحكمة، وجامعة الأميرة نورة، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة الأمير مقرن”.

و”الهاكاثون” مسابقة ديناميكية مجانية، تستهدف طلبة الجامعات السعودية الحكومية والأهلية، وتعمل كمنصة لإلهامهم، واستغلال مواهبهم التقنيةّ من خلال مسابقة يحاولون من خلالها اختراق نموذج لمدينة ذكية.

وتقام مسابقة “الهاكاثون” والتي صممت و نظمت من قبل شركة فيرتشو بورت برعاية حصرية من قبل شركة الاتصالات السعودية (حلول) STC Solutions، كما ستحظى الفرق التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى بجوائز نقدية، إلى جانب التكريم الذي ستناله الجامعات ذات العلاقة.
ومن المزمع بث مسابقة “الهاكاثون” عبر وسائل البث الحي، بالإضافة إلى توفير مقاطع فيديو على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة لـ “فيرتشو بورت”.

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