المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تعقد 27 إجتماعاً تنسيقياً لتسيير العمل الانساني للأشقاء اللاجئين

استثمرت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو” الانتخابات الدستورية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر التي استضافتها تركيا مؤخراً بحضور أكثر من ألفي شخصية من قيادات العمل الانساني بالجمعيات الوطنية والمنظمات الانسانية بعقد 27 اجتماعا للتنسيق بين جمعياتها الوطنية العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والعاملة في أكبر منطقة في العالم تشهد استمراراً للصراعات والنزاعات والكوارث .

وثمن الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني جهود جمعيات الهلال الاحمر والصليب الأحمر المانحة والتي كانت سباقة لعقد أي اتفاقيات من شأنها دعم العمل الانساني بشكل عام ، أو بناء القدرات ، او غيرها من النواحي ذات العلاقة باللاجئين أو النازحين والمهاجرين . مؤكدا اهمية هذه الاجتماعات كونها تعزز التعاون الميداني بين مكونات المنظمة وتقوي جهوزيتها واستعداداتها للكوارث، وتعزيز بناء قدرات الجمعيات الوطنية، بالإضافة الى دور الحركة الدولية للهلال الاحمر والصليب الاحمر في مجال التأهب للكوارث ، ونشر القانون الدولي الانساني ، وكذلك بحث العديد من مجالات العمل التطوعي في الجمعيات .

وبدأت المنظمة اجتماعاتها التنسيقية مع مطلع فعاليات الانتخابات الدستورية حيث عقدت اجتماعا تشاوريا حضرته جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية استطلعت من خلاله التوجهات العربية في الترشيحات للانتخابات لمختلف المناصب الدستورية في الاتحاد الدولي والوصول الى أهداف محددة من شأنها الرفع والارتقاء بجهود الحركة الدولية للعمل الإنساني في المنطقة العربية . وتزامنت فعاليات المنظمة وحراكها في هذا الشأن حيث نظمت معرضا يستعرض جهود المنظمة ومكوناتها من الجمعيات الوطنية العربية بالإضافة الى تسليط الضوء على موضوع شهداء وضحايا العمل الانساني على مستوى الجمعيات الوطنية بالعالم الذي قدموا أرواحهم فداء وإيثارا لإخوانهم الذي سعوا لإنقاذهم ومساعدتهم.

وفِي سياق ذلك، وجد اقتراح جمعية الهلال الاحمر الكويتي بشأن إنشاء صندوق ذوي شهداء وضحايا العمل الإنساني والإسعافي ترحيبا كبيرا من أمناء ورؤساء الجمعيات الوطنية العربية وممثليهم ،والذين ثمنوا هذه المبادرة الإنسانية النوعية وقدروا عاليا الدعم التأسيسي للصندوق الذي قدمه الاحمر الكويتي ، والذي يضاف الى اقتراحهم ببرنامج دعم الجانب النفسي والاجتماعي للأطفال اللاجئين ودعمه ماليا.

وشهدت اللقاءات اجتماعات ثنائية جمعت في اطرافها الهلال الاحمر الصومالي و السوري، واليمني، والسعودي، والإماراتي، والعراقي، والقمري، والليبي، والفلسطيني، والكويتي، والقطري، والجزائري، والمغربي، والمصري، والموريتاني بهدف تقوية العلاقات البينية وتنسيق الجهود الإنسانية ودعم مشاريع التنمية المستدامة، حيث أكدت الجمعيات المانحة وقوفها مع الأشقاء في الصومال لإعادة بناء قدرات جمعيتهم التي ذهب مبناها وعدد من منسوبيها ضحية التفجيرات الدامية الأخيرة.

وفي سياق توحيد الصف العربي في المحافل الدولية ، عقدت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الاحمر الاجتماع الاول للجنة التنفيذية للدورة 42 للهيئة العامة للمنظمة بحضور الأعضاء الستة من الجمعيات الوطنية العربية التي تشكل المحاور والأقاليم الأربعة المنضوية تحت مظلة المنظمة العربية إلى جانب الجمعية الوطنية في دولة المقر الهلال الأحمر السعودي وكذلك الهلال الأحمر الفلسطيني كأعضاء دائمين ، وشهد الاجتماع إقرار بعض القرارات واصدار بعض التوصيات التي تخدم الجهود الحالية والارتقاء بالعمل الإنساني في المنطقة العربية إلى جانب دعم فكرة تدريب قيادات شبابية عربية متمكنة للنهوض بمستقبل العمل الإنساني في المنطقة .