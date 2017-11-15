مكتب تعليم شرق الرياض يدشن الملتقى التعريفي الأول لمنسقي”حصانة “

دشنت وحدة التوعية الفكرية “حصانة” بمكتب تعليم شرق الرياض الملتقى التعريفي الأول بقاعة الأمير محمد بن نايف للندوات والمؤتمرات بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض, تحت رعاية مدير المكتب الأستاذ سعيد الزهراني بحضور مساعده للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله العنزي وقائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض العميد سامي الفاضل ورئيس وحدة التوعية الفكرية “حصانة” بإدارة تعليم الرياض الأستاذ فواز الحنين.وقد تخلل الحفل كلمة لسعادة مدير مكتب تعليم شرق الرياض الأستاذ سعيد الزهراني أكد فيها على أهمية البرنامج في تحصين فكر النشء من الإنحرافات والمهددات الفكرية، والعمل على تأكيد التسامح واللحمة الوطنية وتعزيز الإنتماء الوطني والولاء للقيادة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الوحدة والقيادات المدرسية في حماية فكر الناشئة ، ومكافحة التطرف والغلو والتعصب.مشددًا على منسقي”حصانة” بمدارس المكتب بمضاعفة الجهود لتجنيب ابنائنا أخطار الإنزلاق خلف الأفكار الخارجية والدعاية البغيضة للتنظيمات المشبوهة, وتنفيذ البرنامج بكل اهتمام وعناية وفقاً لما ورد في الدليل التنظيمي.

من جهته أكد رئيس وحدة التوعية الفكرية “حصانة” بإدارة تعليم الرياض الأستاذ فواز الحنين خلال كلمته التوجيهية بأن رسالة البرنامج تتضمن تقديم برامج توعوية ووقائية تسهم في تحقيق الأمن الفكري، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكاتف لتحقيق تطلعات الدولة والمسؤولين عن أمن و سلامة وحصانة المجتمع فكرياً وسلوكياً .

معبرًا عن سعادته بما لمسه من اهتمام وعناية بالبرنامج.

كما قدم شكره لمدير مكتب تعليم شرق الرياض الأستاذ سعيد الزهراني ومنسق التوعية الفكرية بالمكتب الدكتور سلطان الضباطي على جهودهم المباركة ودعمهم اللامتناهي لإنجاح هذا البرنامج.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم مدينة تدريب الأمن العام لاستضافتهم البرنامج والتقاط الصور التذكارية .