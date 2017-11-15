مشروع في الكونجرس الأمريكي يقضي بفرض عقوبات على قطر قريبا

يهدد مشروع قرار في الكونغرس الأميركي يقضي بمعاقبة داعمي حماس وحزب الله وفرض عقوبات على أي جهة أو دولة أو شركة تتورط في دعم التنظيمات.

وينتقد مشروع القرار الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب على وجه التحديد قطر لتقديمها دعما ماليا كبيرا لحركة حماس.

التشريع الذي يدعمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب عن ولاية كاليفورنيا إد رويس Ed Royce انتقد قطر تحديدا لتقديمها دعما ماليا كبيرا لحركة حماس.

ويحمل مشروع القانون في طياته تحذيرا من عقوبات على الدوحة، وربما إعادة النظر في أمر قاعدة العديد الجوية التي يتمركز فيها حوالي 10 آلاف جندي أميركي، خصوصا أن المؤشرات السلبية عبر عنها رئيس اللجنة أد رويس الذي حذر سابقا من أن الكونغرس سينظر في نقل القوات الأميركية من قاعدة العديد إذا لم يتغير سلوك قطر، ورأى أنه من غير الملائم أن تستضيف قطر القوات الأميركية وفي ذات الوقت تدعم حركات متطرفة.

يأتي تحذير رويس ضمن موقف جمهوري حاسم من قطر عبر عنه أيضا الجمهوريان دان دونوفان Dan Donovan من نيويورك وبريان فيتزباتريك Brian Fitzpatrick من بنسلفانيا، مفاده أن على قطر وقف سياسة الازدواجية، والتخلي عن الوعود الكاذبة في مكافحة الإرهاب ووقف اصطفافها مع إيران.