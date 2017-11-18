 منع “الموقوفين” من “التداول”.. وملاحقة حساباتهم في الخارج | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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منع “الموقوفين” من “التداول”.. وملاحقة حساباتهم في الخارج

منع “الموقوفين” من “التداول”.. وملاحقة حساباتهم في الخارج
المناطق - الرياض

نسبت وكالة “بلومبيرج” أمس إلى ثلاثة مصادر مطلعة لم تسمها القول إن هيئة السوق المالية السعودية عمدت إلى تجميد حسابات أشخاص محتجزين للتحقيق معهم بشأن الفساد العام، وبينهم أمراء ووزراء، بحيث لا يمكنهم بيع أو شراء الأسهم.

وأضافت وفقا لما نقلته “عكاظ”، أن مصادرها أبلغتها بأن أثرياء يسعون لنقل أموالهم إلى خارج الدول الخليجية.

وذكرت “بلومبيرغ”، أن بنوك الإمارات مطالبة بالإبلاغ عن أي حسابات، وودائع، واستثمارات، وأدوات مالية، وتسهيلات ائتمانية، أو أي تحويلات مالية لنحو 19 سعودياً تحتجزهم السلطات السعودية في نطاق التحقيق المذكور.

وأضافت أن البنوك الغربية أصيبت بداء الصمت إذا سئلت عن عملائها السعوديين، خشية الإدلاء بأي تصريح يلتقطه المحققون في الرياض لتعزيز مساءلتهم للموقوفين السعوديين.

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