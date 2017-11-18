زياد الشمري.. أول سعودي وخليجي في الكونجرس الأمريكي

اختير الدكتور زياد الشمري للتدريب في الكونغرس الأمريكي مطلع العام القادم، إثر حصوله على المرتبة الـ76 ضمن أفضل 100 خبير مؤثر في مجال السياسة الطبيعية في العالم، لعام 2017.

وتلقى الشمري تهنئة حساب البعثة الأمريكية لدى السعودية في “تويتر”، على هذا الإنجاز، باعتباره أول سعودي وخليجي يتدرب في الكونغرس الأمريكي في مجال المجلس التشريعي للولايات المتحدة، وفقا لـ”الوطن”.

والشمري حاصل على الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الولايات المتحدة. كما تدرب في مجلس الأمن بالأمم المتحدة لتغطية الأحداث والقضايا، وعمل لأربعة أعوام مع المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية بواشنطن، كما عمل مع هيئة الدفاع بولاية تينيسي.