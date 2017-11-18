 شاهد..قتل مشجع بالرصاص في ملعب كرة قدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شاهد..قتل مشجع بالرصاص في ملعب كرة قدم

المناطق - وكالات

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نهاية مؤلمة لمباراة كرة قدم، قتل أحد المشجعين بدم بارد ضربا بالرصاص على أرض الملعب، وفر قاتله وسط أعمال شغب.

ووقعت المأساة عقب مباراة كرة قدم للهواة في مدينة فريسنيلو بالمكسيك، حيث اندلعت أعمال عنف عقب نهاية المباراة مباشرة، الأربعاء الماضي، حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، بعد أن اندفعت جماهير الفريق المهزوم إلى أرض الملعب لتهاجم لاعبي الفريق المنتصر الذين كانوا يحتفلون بالفوز في منتصف الملعب.

وفي اللحظة التي كان فيها الضحية، الذي يبدو في مقطع الفيديو والصور في أقصى اليسار مرتديا ملابس حمراء، يحاول قذف لاعبي الفريق المنافس بالحجارة، أطلق القاتل، يرتدي ملابس سوداء، عليه النار مباشرة ليسقطه على أرض الملعب.

وفي اللحظة التالية، واصل القاتل إطلاق عدة رصاصات على الضحية وهو ملقى على الأرض ليجهز عليه، ثم غادر الملعب وكأنه لم يفعل شيئا.

والضحية يبلغ من العمر 40 عاما، ويدعى جيراردو، ولفظ أنفاسه في الطريق إلى المستشفى.

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