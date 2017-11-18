 توقف حالا عن تناول الأرز .. لهذا السبب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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توقف حالا عن تناول الأرز .. لهذا السبب

يعتبر الأرز وجبة رئيسية في العديد من المطابخ الغربية والشرقية، حيث يتم تحضيره بسرعة وبسهولة، كما أن له فوائد كثيرة، إلا أن أخصائية تغذية حذرت من مخاطر تناوله.

ونقل موقع “بيزنس إنسايدر” عن أخصائية الطب الوقائي في “كليفلاند كلينيك” والخبيرة في علم التغذية، روكسان سوكول، قولها إن الأرز غالبا ما يجرد من فوائده وقيمته الغذائية بعد طبخه.

وأوضحت سوكول أن الأرز كان مصدر قلقها الغذائي الرئيس طيلة السنوات الماضية، مضيفة أن “الكربوهيدرات الموجودة في الأرز مرتبطة بالبدانة وبزيادة الوزن”.

وتابعت “كما أن الأرز الأبيض بعد تصنيعه أو طبخه يفقد كل مكوناته المهمة مثل البروتين والألياف والفيتامينات”.

ونصحت الأخصائية الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن بالتوقف “حالا” عن تناول الأرز الأبيض، مقترحة عليهم أطعمة أخرى مثل القمح الكامل والأرز البني.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأميركية حذرت هي الأخرى من بعض أضرار الأرز، حيث قالت في أحد تقاريرها إن الأرز يحتوي على مكوّن الزرنيخ السام.

والزرنيخ هي مادة كيميائية توجد في الأرض وفي الماء ويمتصها الأرز.

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