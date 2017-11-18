وزير خارجية قطر: علاقتنا مع طهران فريدة جدا.. ونحن “ساندويتش” !!

وصف وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، الجمعة، علاقة بلاده مع إيران بـ”الفريدة جدًا”، قائلًا إن قطر “ساندويتش” بين السعودية وإيران.

وادعى الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في مقابلة مع قناة «MSNBC» الأمريكية، بحسب قناة “سي إن إن عربي”، أن “الحملة التي بدأت ضد قطر وتتهم قطر بدعم الإرهاب دون أي حقائق، هي حملة ليس لها أي أساس”.

وأضاف في ادعاءاته أن “قطر شريك قوي للولايات المتحدة وحليف قوي في الحرب ضد الإرهاب ونستضيف القاعدة المركزية للتحالف الدولي”.

وردًا على سؤال حول دعم إيران للإرهاب، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن إن “علاقتنا مع إيران فريدة جدًا، لأن قطر ساندويتش بين دولتين كبيرتين، هما إيران والسعودية ونتشارك معهما الحدود”، وهو اعتراف صريح بقزم حجمها وتعاونها مع إيران الإرهابية.