61 وظيفة إدارية و صحية في الجامعة الإسلامية

أعلنت الجامعة الإسلامية عن توفر عدد (61) وظيفة إدارية وصحية شاغرة (للرجال) من المرتبة الثانية حتى المرتبة الثامنة وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– رئيس قسم الحسابات (المرتبة 8)

– مفتش إداري (المرتبة 8)

– باحث مكتبات (المرتبة 8)

– مدقق شؤون الموظفين (المرتبة 8)

– مهندس كهربائي (المرتبة 8)

– محاسب قانوني (المرتبة 8)

– مترجم (المرتبة 8)

– باحث ميزانية (المرتبة 8)

– مهندس معماري (المرتبة 8)

– مراقب إنشاءات (المرتبة 8)

– محضر مختبر (المرتبة 8)

– باحث علمي (المرتبة 8)

– محاسب (المرتبة 8)

– محضر مختبر (المرتبة 8)

– مهندس كهربائي (المرتبة 8)

– مهندس كهربائي مساعد (المرتبة 7)

– مصور فوتوغرافي (المرتبة 7)

– مصمم طوابع (المرتبة 7)

– مدقق حسابات مساعد (المرتبة 6)

– مفهرس (المرتبة 6)

– فني تغذية (المرتبة 6)

– فني تبريد وتكييف (المرتبة 6)

– خطاط ورسام (المرتبة 6)

– فني إضاءة (المرتبة 6)

– محضر مختبر (المرتبة 6)

– محضر مختبر (المرتبة 6)

– فني مختبر (المرتبة 6)

– مأمور صرف (المرتبة 6)

– أمين مكتبة (المرتبة 6)

– فني مختبر (المرتبة 6)

– فني مختبر (المرتبة 6)

– مساعد إداري (المرتبة 6)

– محضر مختبر (المرتبة 6)

– محضر مختبر (المرتبة 6)

– محضر مختبر (المرتبة 6)

– باحث علمي مساعد (المرتبة 6)

– مأمور عهد (المرتبة 6)

– فني مختبر (المرتبة 6)

– بناء (المرتبة 6)

– مراقب صحي (المرتبة 6)

– مجلد (المرتبة 5)

– مراقب إنشاءات (المرتبة 5)

– مراقب أمن وسلامة (المرتبة 5)

– سباك (المرتبة 5)

– مراقب صحي (المرتبة 5)

– أمين مستودع (المرتبة 4)

– ناسخ آلة (المرتبة 4)

– مصور فوتوغرافي (المرتبة 4)

– مسجل معلومات (المرتبة 4)

– كاتب (المرتبة 4)

– مأمور عهد (المرتبة 4)

– مساعد إداري (المرتبة 4)

– سكرتير (المرتبة 4)

– مراقب أمن وسلامة (المرتبة 4)

– مراقب أمن وسلامة (المرتبة 3)

– كهربائي (المرتبة 3)

– مساعد فني تبريد وتكييف (المرتبة 3)

– مراقب أمن وسلامة (المرتبة 2)

– موزع بريد (المرتبة 2)

– فني أشعة (قسم العائلات)

– فني طوارئ (قسم الرجال)

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق الرابط مع إرفاق كامل الوثائق المطلوبة أعلاه بصيغة (PDF) من الأحد القادم 1439/3/1هـ حتى الثلاثاء الموافق 1439/3/10هـ.

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