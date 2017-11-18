الربيعة: المعابر اليمنية الخاضعة لسيطرة الشرعية مفتوحة

أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله الربيعة، أن المعابر اليمنية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن.

وقال خلال اجتماع رفيع المستوى للشراكة من أجل السلام الدائم في اليمن في روما الجمعة، إنه خلال عامين ونصف قدمت السعودية مساعدات كبيرة للشعب اليمني تزيد على نحو 8 مليار دولار.

وأشار الربيعة إلى أن هذه المساعدات في اليمن شملت المناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية والتي في قبضة الانقلابيين.

كما لفت إلى أن السعودية عرضت ميناء جازان لاستخدمه للمساهمة في تسهيل تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية لليمنيين.