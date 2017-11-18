 المملكة: طقس مستقر في معظم المناطق | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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المملكة: طقس مستقر في معظم المناطق

المملكة: طقس مستقر في معظم المناطق
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً جنوبية على طول القطاع الغربي مع ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في حين تتكون السحب الركامية مساءً على مرتفعات مكة المكرمة وأجواءً مستقرة على باقي مناطق المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر , شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي و جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

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