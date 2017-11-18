تطورات عسكرية حول طوق صنعاء تشكل تقدماً للقوات اليمنية

تقدّمٌ تكتيكي جديد لجنود المنطقة العسكرية السابعة في طوَّق صنعاء، حيث قامت وحدات خاصة بالالتفاف من خلف (كيال الرباح) فوق (بني ناجي) باتجاهِ موقع يطلق عليه مسمّى (محلي).

التقدّمُ الأخير رافقـَه تقدّم آخر نحو مديرية أرحب في صنعاء باتّجاه (قطبين) و(بني محمد) و(مسورة) وسط جهد هندسي كبير يتمثـل في شقّ الطرق الجبلية وإزالة الألغام.

أمّا باتجاه مديريتي خولان وبني حشيش فتقدّم الجيش الوطني باتجاه (العقران) و(المدفون) و(قرون ودعة) ولتتلاحم الجبهات باتجاه (نقيل بن غيلان) أبرز الأهداف قبل قلب صنعاء.

وجاء التقدّم تحت غِطاء جوي كثيف لطيران التحالف الداعم للشرعية وقصف مدفعي لمدفعية التحالف والجيش الوطني.

وفي نفس السياق ذكرت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي خطفت نحو اثني عشر مدنياً من مديرية أرحب شمال صنعاء وفجرت ثلاثة منازل.

وأضافت المصادر أن الحوثيين هاجموا عدة قرى في المديرية، من بينها بيت الحَنِق والعِرشان والغولة وشنوا حملة مداهمة للمنازل، وأن مدرعات وعربات للميليشيات انتشرت في تلك القرى.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقدم الجيش الوطني في نهم الذي أصبح على مشارف مديرية أرحب.