 تطورات عسكرية حول طوق صنعاء تشكل تقدماً للقوات اليمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تطورات عسكرية حول طوق صنعاء تشكل تقدماً للقوات اليمنية

تطورات عسكرية حول طوق صنعاء تشكل تقدماً للقوات اليمنية
Yemeni loyalist forces gather outside the west of the Yemeni coastal port town of Mokha, on April 12, 2017. Clashes have raged as government forces, backed by warplanes from a Saudi-led coalition, push to seize rebel positions east of the government-held Red Sea town of Mokha, military sources said. / AFP PHOTO / SALEH AL-OBEIDI
المناطق_وكالات

تقدّمٌ تكتيكي جديد لجنود المنطقة العسكرية السابعة في طوَّق صنعاء، حيث قامت وحدات خاصة بالالتفاف من خلف (كيال الرباح) فوق (بني ناجي) باتجاهِ موقع يطلق عليه مسمّى (محلي).

التقدّمُ الأخير رافقـَه تقدّم آخر نحو مديرية أرحب في صنعاء باتّجاه (قطبين) و(بني محمد) و(مسورة) وسط جهد هندسي كبير يتمثـل في شقّ الطرق الجبلية وإزالة الألغام.

أمّا باتجاه مديريتي خولان وبني حشيش فتقدّم الجيش الوطني باتجاه (العقران) و(المدفون) و(قرون ودعة) ولتتلاحم الجبهات باتجاه (نقيل بن غيلان) أبرز الأهداف قبل قلب صنعاء.

وجاء التقدّم تحت غِطاء جوي كثيف لطيران التحالف الداعم للشرعية وقصف مدفعي لمدفعية التحالف والجيش الوطني.

وفي نفس السياق ذكرت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي خطفت نحو اثني عشر مدنياً من مديرية أرحب شمال صنعاء وفجرت ثلاثة منازل.

وأضافت المصادر أن الحوثيين هاجموا عدة قرى في المديرية، من بينها بيت الحَنِق والعِرشان والغولة وشنوا حملة مداهمة للمنازل، وأن مدرعات وعربات للميليشيات انتشرت في تلك القرى.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقدم الجيش الوطني في نهم الذي أصبح على مشارف مديرية أرحب.

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