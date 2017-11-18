عروض بملايين الدولارات تنهال على لويس إنريكي

بدأ المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني لويس إنريكي في تلقي عروض بملايين الدولارات للتدريب خلال الموسم المقبل، وفقاً لما ذكرته تقارير إخبارية.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية، إن إنريكي الذي رحل عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الماضي بدأ في الاستماع لبعض العروض لكي يعود مجدداً لعالم التدريب قريباً، وأن هذه العودة ربما تكون الموسم المقبل.

وأشارت الجريدة إلى أن إنريكي، الذي لا تجمعه علاقة عمل بأي وكيل، لم يتخذ أي قرار بخصوص هذه العروض.

وأبرزت سبورت أن عدة أندية تواصلت بالفعل مع المدرب، موضحة أن فكرته الأساسية ترتبط بتقدير الجانبين الرياضي والشخصي على ذلك الماضي.

وقالت الصحيفة إن أندية بمدن مثل ميونخ وباريس ولندن تمثل أولوية بالنسبة لإنريكي لأنه يقدر المشروعات الرياضية التي قد توفر لها تسهيلات شخصية في عمله. يذكر أن إنريكي توج مع برشلونة الإسباني بتسعة ألقاب من أصل 12 بطولة ممكنة.