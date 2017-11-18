«فولكسفاغن» الألمانية تعلن خطة استثمارية بـ70 مليار يورو

أطلقت مجموعة “فولكسفاغن جروب” الألمانية أكبر منتج سيارات في العالم أمس الجمعة خطة استثمار خمسية بقيمة 70 مليار يورو (83 مليار دولار) بهدف تطوير تقنيات جديدة خاصة في مجال السيارات الكهربائية، في ظل اتجاه صناعة السيارات العالمية بقوة نحو إنتاج مركبات تعمل بمحركات كهربائية.

وتضمنت خطة الاستثمار التي قدمتها الشركة الألمانية أمام اجتماع لمجلس إدارتها، رصد أكثر من 34 مليار يورو لتطوير السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة والتكنولوجيا الرقمية في عالم السيارات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه مجموعة “فولكسفاغن” احتواء تداعيات فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات معدلات العوادم في الملايين من سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) في العديد من دول العالم والتي اعترفت بها المجموعة منذ عامين في الولايات المتحدة.

وأطلق رئيس “فولكسفاغن” ماتياس موللر، على خطة الاستثمار الجديدة اسم “خريطة طريق إلكترونية”، وقال إنها ستساعد في إعادة اختراع السيارة، وفي الوقت نفسه، فإن المجموعة تعتزم تركيز نشاط مصنعها في مدينة “تسفيكاو” شرقى ألمانيا على جهودها لإنتاج مجموعة من السيارات الكهربائية.

وقد أعلنت مجموعة “فولكسفاغن” خططاً لطرح أكثر من 80 سيارة كهربائية جديدة في السوق بحلول 2025 منها 50 سيارة كهربائية خالصة و30 سيارة هجين تعمل بمحرك كهربائي ومحرك تقليدي.