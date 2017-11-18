 فتح طلب الالتحاق للفصل الدراسي الثاني في جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل.. غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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فتح طلب الالتحاق للفصل الدراسي الثاني في جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل.. غداً

فتح طلب الالتحاق للفصل الدراسي الثاني في جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل.. غداً
المناطق_الرياض

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل فتح باب القبول إلكترونياً للانتظام فقط للراغبين في الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع, وذلك عبر موقع الجامعة غداً .

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور صالح بن علي الراشد أن التقديم يستمر حتى يوم الخميس 12 ربيع الأول 1439هـ ، ويقتصر على الطلبة السعوديين أو من أم سعودية , ويشترط أن يكون المتقدم قد حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها خلال الخمس سنوات الماضية , وأن يكون قد تقدم لاختبار القدرات العامة والتحصيلي , وأن لا يكون للمتقدم أو للمتقدمة سجل سابق أو حالي في الجامعة أو في جامعة سعودية أخرى.

وبيّن الراشد بأنه في حال وجود أي استفسارات أثناء فترة التقديم يمكن للطلبة التواصل عن طريق الرقم الموحد لوحدة خدمة المستفيدين (0133332222) أو على البريد الإلكتروني للوحدة (bserv@iau.edu.sa) عبر حسابات العمادة في قنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستغرام وسناب شات عبر المعرف (@IAU_AR) .

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