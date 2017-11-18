توفر وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات السعودية

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر بوابة التوظيف في موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها – التسويق أو ما يعادلها وذلك للعمل في مدينة الرياض .

وقالت أن الوظائف المتاحة لديها حالياً بمسميات: أخصائي أول تقييم المصدرين- أخصائي أول البحوث والمعلومات- أخصائي علاقات عامة وإعلام- أخصائي أول الاتصال التسويقي- مسؤول مكتب إدارة امشاريع أول- أخصائي أول التخطيط الاستراتيجي.

وطالبت الهيئة جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف بضرورة الدخول على الرابط أدناه للاطلاع وتقديم المستندات اللازمة:

https://careers.saudiexports.sa/ar/job-search-results