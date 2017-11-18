 توفر وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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توفر وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات السعودية

توفر وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات السعودية
المناطق_الرياض

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر بوابة التوظيف في موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها – التسويق أو ما يعادلها وذلك للعمل في مدينة الرياض .

وقالت أن الوظائف المتاحة لديها حالياً بمسميات:  أخصائي أول تقييم المصدرين- أخصائي أول البحوث والمعلومات- أخصائي علاقات عامة وإعلام- أخصائي أول الاتصال التسويقي- مسؤول مكتب إدارة امشاريع أول- أخصائي أول التخطيط الاستراتيجي.

وطالبت الهيئة جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف بضرورة الدخول على الرابط أدناه للاطلاع وتقديم المستندات اللازمة:

https://careers.saudiexports.sa/ar/job-search-results

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