اختفاء غواصة عسكرية أرجنتينية تحمل طاقما من «44» فرداً

فُقد الاتصال بغواصة عسكرية أرجنتينية على متنها طاقم من 44 فردًا في جنوب المحيط الأطلسي، مما دفع السلطات الأرجنتينية إلى إصدار تنبيه للسفن التي تجوب تلك المنطقة.

وطلبت بوينوس ايرس من “جميع القوارب الموجودة في المنطقة الانتباه إلى أي اتصالات لاسلكية” قد تحصل، في وقت كانت عمليات البحث عن الغواصة تجري أمس الجمعة في ظروف جوية صعبة. ويعود آخر اتصال بالغواصة إلى الساعة 7,30 صباح الأربعاء (10,30 بتوقيت غرينتش).

وقال المتحدث باسم البحرية الأرجنتينية إنريكي بالبي خلال مؤتمر صحافي، لا نعرف ما حدث. لم نتمكن بعد من العثور على الغواصة أو الاتصال بها.

ويرجح الجيش الأرجنتيني فرضية أن تكون الغواصة تعرضت لمشكلة فنية تتعلق بالاتصالات. فلو أن الغواصة أدركت أنها فقدت الاتصال بالبَرّ لكانت عادت إلى سطح الماء بشكل طبيعي بحسب البروتوكول المخطط له.