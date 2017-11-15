أزمات المنطقة تهدي قبرص 3.4 مليون سائح

أعلنت قبرص تحطيم الرقم القياسي لعدد السياح لعام 2017 قبل شهرين من انتهائه مع تسجيل ما مجموعه 3,4 ملايين سائح بنهاية اكتوبر، بحسب ما أظهرته ارقام رسمية.

واستفادت الجزيرة الواقعة في شرق المتوسط من سمعتها كموقع آمن في وقت تشهد فيه الوجهات السياحية المحيطة بقبرص من اضطرابات في تركيا وتونس ومصر وغيرها.

وتخطى عدد الوافدين في الاشهر العشرة الاولى بسهولة الرقم القياسي المسجل في عام 2016 بكامله والبالغ 3,18 مليون سائح.

وسجلت قبرص زيادة في عدد الزوار القادمين من أكبر اسواقها، بريطانيا بارتفاع نحو 8% للفترة من يناير حتى اكتوبر اضافة الى زيادة عدد السياح القادمين من المانيا بارتفاع 60% ومن ثاني اكبر اسواقها روسيا بارتفاع 5,2 بالمئة.

وتساهم هذه الزيادة في مساعدة قبرص على العودة الى تسجيل نمو بعد صفقة انقاذ بقيمة 10 مليارات يورو في آذار/مارس 2013 لدعم اقتصادها المتداعي وبعض بنوكها المفلسة.

وتمثل عائدات قطاع السياحة نحو 12% من الناتج المحلي الاجمالي، ويعزى له الفضل في تحقيق انتعاش اقتصادي سريع.