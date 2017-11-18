بدء التقديم على الوظائف الصحية بالمستشفى الجامعي بالخرج

‏تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً في استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية الشاغرة على برنامج التشغيل الذاتي في المستشفى الجامعي بمدينة السيح ، عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة .

وأفادت الجامعة أن التقديم يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 ربيع الأول القادم ، وذلك من خلال رابط النظام الالكتروني للتوظيف : https://jobs.psau.edu.sa .

ودعت الجامعة من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية تسجيل بياناتهم عبر النظام الالكتروني للتوظيف بالجامعة ، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.