«الحريري» يصل باريس بعد مغادرة المملكة بطائرة خاصة مع زوجته

وصل رئيس الحكومة اللبناني المستقيل، سعد الحريري، منذ قليل، إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وكان قد غادر رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، مساء الجمعة، المملكة العربية السعودية متوجها إلى فرنسا حسبما أعلن تلفزيون المستقبل المملوك لعائلته، ذلك بعد أسبوعين من تقديم استقالته من الرياض بشكل مفاجئ.

وأفاد تلفزيون المستقبل، في خبر عاجل، بأن الحريري غادر «مطار الرياض بطائرته الخاصة متوجها إلى مطار بورجي في باريس برفقة زوجته».

ويصل «الحريري» خلال ساعات إلى فرنسا حيث يستقبله في قصر الإليزيه، السبت، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بصفته رئيسا لحكومة لبنان، بعد نحو أسبوعين من تقديم استقالته المفاجئة من الرياض وتساؤلات حول حرية قراره وتحركه ما دفع الحكم اللبناني إلى اعتباره محتجزا في السعودية.

وأعلن «الحريري»، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الجمعة، أنه في طريقه إلى المطار لمغادرة الرياض التي يتواجد فيها منذ 4 نوفمبر تاريخ تقديم استقالته. وكتب الحريري «القول إنني محتجز في السعودية وإنني ممنوع من مغادرة البلاد هو كذبة. أنا بطريقي إلى المطار».