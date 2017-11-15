 مصدر مسؤول بوزارة الخارجية :تصريحات وزير الخارجية الألماني خلال لقائه بنظيره اللبناني عشوائية ومبنية على معلومات مغلوطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مصدر مسؤول بوزارة الخارجية :تصريحات وزير الخارجية الألماني خلال لقائه بنظيره اللبناني عشوائية ومبنية على معلومات مغلوطة

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية :تصريحات وزير الخارجية الألماني خلال لقائه بنظيره اللبناني عشوائية ومبنية على معلومات مغلوطة
المناطق_الرياض

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية تعليقاً على التصريحات غير الصحيحة التي أدلى بها وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل خلال لقائه بنظيره اللبناني أن تلك التصريحات تثير استغراب واستهجان المملكة العربية السعودية،وتعتبر المملكة أن مثل هذه التصريحات العشوائية المبنية على معلومات مغلوطة لا تدعم الاستقرار في المنطقة ، وأنها لا تمثل موقف الحكومة الألمانية الصديقة التي تعدها حكومة المملكة شريكاً موثوقاً في الحرب على الإرهاب والتطرف وفي السعي لتأمين الأمن والاستقرار في المنطقة .
وقد قررت المملكة دعوة سفيرها في ألمانيا للتشاور ، كما أنها ستسلم سفير ألمانيا لدى المملكة مذكرة احتجاج على هذه التصريحات المشينة وغير المبررة.

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