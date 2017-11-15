هزة أرضية جديدة تضرب مدينة قصر شيرين الإيرانية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجات علي مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، ضواحي مدينة قصر شيرين التابعة لمحافظة كرمانشاة غربي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في طهران أن هذه الهزة وقعت صباح اليوم السبت على عمق 13 كم من سطح الأرض، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ولم ترد أي تقارير عن سقوط قتلى او جرحى أو عن أضرار مادية.

يذكر أن زلزالاً قوياً ضرب محافظات غربي البلاد عند الحدود مع العراق مساء الأحد الماضي بقوة 7.3 درجات علي مقياس ريختر، وبلغ عدد توابعه الزلزالية لغاية الآن أكثر من 300. وأدى الزلزال إلى مقتل 436 شخصاً وإصابة نحو 9400 آخرين في مختلف مدن محافظة كرمانشاه.