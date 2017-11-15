 وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يعقدون إجتماعاً في الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يعقدون إجتماعاً في الرياض

وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يعقدون إجتماعاً في الرياض
المناطق_الرياض

تستضيف الرياض الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب تحت شعار ” متحالفون ضد الإرهاب ” في 8 ربيع الأول 1439هـ الموافق 26 نوفمبر 2017م، وذلك بمشاركة وزراء دفاع الدول الأعضاء في التحالف، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة.

ويهدف الاجتماع إلى ترسيخ أواصر التعاون والتكامل في منظومة التحالف، كما يشكل الانطلاقة الفعلية لجهود التحالف الإسلامي العسكري لمحابة الإرهاب، الذي يضم 41 دولة إسلامية، لتنسيق وتوحيد الجهود في محاربة التطرف والإرهاب والتكامل مع جهود دولية أخرى.

وقد تم تأسيس مركز التحالف ليكون بمثابة الذراع التنفيذية لتحقيق رسالة التحالف وسيوفر منصة مؤسسية لتقديم المقترحات والنقاشات في إطار حوكمة شفافة لتيسير سبل التعاون بين الدول الأعضاء والدول الداعمة لتنفيذ مبادرات ضمن المجال الفكري والمجال الإعلامي ومجال محاربة تمويل الإرھاب والمجال العسكري.

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