مسابقات رياضية وثقافية ومسرحية في ختام ملتقى الشبحة

اختتمت على مسرح المركز الحضاري بالشبحة امسيات الملتقى الشبابي الاول الذي نظمتة اللجنة السياحية بالشبحة وشهد الملتقى الذي اقيم يومي الخميس والجمعة وكان حضور اللقاء كثيف من اهالي المركز وكذلك من محافظة أملج وينبع. توزع بين المركز الحضاري الذي شهد فعاليات الرجال والحديقة العامه التي اقيمت فيها فعاليات النساء ويأتي هذا الملتقى ضمن أنشطة اللجنة السياحية بالشبحة حيث شهد المساء الأخير مباراة بين فريقي نجوم الشبحة وفريق عدان من رخو وقد تم تتويج الفريق الضيف الذي نجح في كسب المباراة بركلات الترجيح وبعد المغرب تم إقامة فعالية خاصة بالأطفال تحت عنوان لحظات الفرح قدمتها فرقة لحظات المرح وشهدت هذه الفقرة تفاعل بين الجمهور خاصة الأطفال وبعد صلاة العشاء بدأت ‏فقرات الحفل الختامي حيث قدم اللواء مهندس عبد العزيز محمود الجهني كلمه بهذه المناسبة ثم قدم الاخصائي عبد الرحيم الحمدي محاضرة عن المخدرات وأثرها على الصحة النفسية.

ثم تحدث نايف البرقاني عن الإعلام ودوره في انجاح الفعاليات تلاها اضاءات على السياحة قدمها محمد حامد السناني واختتمت الفعاليات بمحاضرة توعوية للشيخ عواد السميري وبعدها تم ‏تكريم الجهات المشاركة .

من جهتة أفاد رئيس لجنة التنمية السياحية رئيس مركز الشبحة محمد الرفاعي أن الملتقى الذي انطلق فعالياته , تضمن العديد من المحاضرات وبرامج ثقافية ومسابقات وعروض مسرحية هادفة إلى أنشطة رياضية، متمنياً أن يحقق الملتقى الفائدة لشباب المركز والقرى التابعة له ، واكد ” الرفاعي ” اتت هذه الفعاليات بتوجيه من امير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان حفظة الله ، وكذلك بمتابعة من محافظ أملج زياد البازعي.