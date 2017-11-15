وصف المقاطعة بـ”الحصار”.. من هو “زيغمار غابرييل” صحاب التصريح المشين؟

آثار وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل جدل واسع بتصريحات اتهمت فيها المملكة باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الدين الحريري، الذي رد عليه الأخير عبر حسابه على “تويتر” بتكذيبه وبأنه في طريقه لمطار الرياض ومنه للعاصمة الفرنسية باريس.

ولم يكتفي “غابرييل” بذلك بل قال خلال لقاء له الخميس الماضي مع نظيره اللبناني “جبران باسيل” في برلين إن “هناك إشارة مشتركة من جانب أوروبا بأن روح المغامرة التي تتسع هناك منذ عدة أشهر، لن تكون مقبولة، ولن نسكت عنها” موجهاً اتهامه المشين تجاه المملكة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُصدر فيها “غابرييل” اتهاماته لانتقاد المملكة على عكس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والذي ربما يرجع التباين في التصريحات بين ميركل وجابرييل إلى اختلاف انتماءاتهما الحزبية.

يشار إلى أن غابرييل يثير الجدل دائمًا بالدفاع المستميت عن قطر ضد الدول الداعمة لمنع الإرهاب “المملكة والإمارات والبحرين ومصر” وهو ما طرح سؤال في غاية الأهمية عن السبب في هذا الموقف “الغابرييلي”.

ويشير مراقبون إلى أن تصريحات غابريل، الحاقد على المملكة، جاءت لإيقاع حكومة ميركل في حرج، كونه يعلم أنه ربما لن يكون عضواّ في الحكومة الألمانية الجديدة التي تعكف المستشارة الالمانية على تشكيلها بعد فوز حزبها مؤخرا بالانتخابات الاستشارية الألمانية.