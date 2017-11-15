تغيير جذري في سياسات “روحاني”.. دعمه للإرهاب تخطى “الحرس الثوري”

بدأ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أخيرا بتغيير جذري في سياساته الخارجية والداخلية، وبات يرفع شعارات متشددة تنافس في حدّتها ما يطلقه جنرالات الحرس الثوري أو قادة التيار المتشدد، خاصة في تهديد دول المنطقة ومناصرة تدخلات الحرس الثوري الإقليمي ودعمه للإرهاب والميليشيات، إضافة إلى تأييده الشامل للبرنامج الصاروخي المثير للجدل.

وفي جديد مواقفه، دافع روحاني للمرة الثانية خلال شهرين، عن التدخل العسكري والسياسي في بلدان المنطقة، قائلا خلال اجتماع حكومته إن “إيران لا تنوي الخروج من لبنان أو سوريا”، مبررا دعم طهران لبشار الأسد بأنه يأتي في سياق “حماية المقدسات الشيعية ومكافحة الإرهاب”، حسب زعمه.

وكان روحاني قد صرح في كلمة متلفزة في 23 أكتوبر الماضي، أنه “لا يمكن في العراق وسوريا ولبنان وشمال إفريقيا والخليج القيام بأي خطوة مصيرية دون إيران”، حسب تعبيره.

وتناقضت مواقف روحاني تماما مع شعاراته حول مشروع التوسع الإيراني منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن استراتيجية واشنطن الجديدة حيال طهران، وما أعقبها من عقوبات على كافة تشكيلات الحرس الثوري لأول مرة كمنظمة إرهابية من قبل الخزانة الأميركية.

وعبر روحاني أكثر من مرة عن دعمه المطلق لقوات الحرس الثوري وتدخلها العسكري في دول المنطقة، بعدما كان ينتقدها في السابق، وقال في كلمة له إن “الحرس الثوري ليس فقط محبوبا لدى الشعب الإيراني وإنما يحتل قلوب الشعب العراقي والأكراد ولبنان وسوريا”، حسب زعمه.