 شاهد.. كيف أصبح أضخم شاب سعودي بعد انخفاض وزنه من 610 كلج إلى 68 فقط ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. كيف أصبح أضخم شاب سعودي بعد انخفاض وزنه من 610 كلج إلى 68 فقط !

المناطق - الرياض

انتشرت صور الشاب خالد الشاعري على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انخفض وزنه من 610 كلغ إلى 68 كلغم. وتناقلت العديد من الحسابات على مواقع التواصل صوراً لخالد قبل وبعد انخفاض وزنه.

ونشر المشرف على حالته البرفيسور عائض القحطاني فيديو يظهر المراحل المتعددة التي مر بها الشاب العشريني، والتي غطتها العديد من القنوات العربية والعالمية.

وكان الإعلام سلط الضوء على حالة الشاعري في 2013، بعد أن أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمتابعة قضيته وعلاجه.

ونُقل الشاعري حينها من منزله في مدينة جازان جنوب المملكة إلى الرياض بواسطة طائرة بعد أن شارك 16 شخصاً ورافعات بإخراجه من منزله.

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