 مغردة لبنانية تنتقد حكومة بلدها: هم قَومٌ لا يركَعُون إلا لـ”صرماية السيّد” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مغردة لبنانية تنتقد حكومة بلدها: هم قَومٌ لا يركَعُون إلا لـ”صرماية السيّد” شاهد.. كيف أصبح أضخم شاب سعودي بعد انخفاض وزنه من 610 كلج إلى 68 فقط ! تغيير جذري في سياسات “روحاني”.. دعمه للإرهاب تخطى “الحرس الثوري” احذر.. البدانة سبب رئيسي للإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية وصف المقاطعة بـ”الحصار”.. من هو “زيغمار غابرييل” صحاب التصريح المشين؟ احذر.. 13 عبارة يجب أن لا تقولها لشخص “مكتئب” مسابقات رياضية وثقافية ومسرحية في ختام ملتقى الشبحة وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يعقدون إجتماعاً في الرياض أزمات المنطقة تهدي قبرص 3.4 مليون سائح بيانات تكشف حقائق صادمة الاعتداء الجنسي واغتصاب داخل الجيش الأميركي ضبط مخالفات لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في أسواق الخرج هزة أرضية جديدة تضرب مدينة قصر شيرين الإيرانية

مغردة لبنانية تنتقد حكومة بلدها: هم قَومٌ لا يركَعُون إلا لـ”صرماية السيّد”

مغردة لبنانية تنتقد حكومة بلدها: هم قَومٌ لا يركَعُون إلا لـ”صرماية السيّد”
المناطق-الرياض

ساق حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يتضح من اللهجة التي سيقت فيها التغريدات أنه حساب لبناني، عدة تغريدات أتنقد فيها موقف الحكومة اللبنانية السلبي تجاه المملكة ومزاعمها بأن الحريري محتجز في المملكة.

وضمن تغريدات المغردة ” Ferial Juhier” التي انتقد فيها حكومته قال: “لما تسمعوا ميشال عون عم يقول الحزب جزء من الجيش اللبناني ويردد حلفاؤه زعماً أن السعودية صهيونية، فلنعرض جميعاً لهم صورة، عون يصافح الجيش الاحتلال الإسرائيلي للقضاء على حزب الله في مطلع ال ٨٠، علّهم يدركون انهم منافقون وأصحاب مصالح”.

كما وجهت المغردة ” Ferial Juhier” كلمة للبنانيين قال فيها: “كلمه مني كلبنانية لكل لبناني، السعودية تقدم لنا خدمة “على طبق من ذهب” وتقول أنها معنا لتنظيف بلدنا من السلاح غير الشرعي، وسوف تدعم إعادة اعمار لبنان “كما فعلت مرات عديدة”،ولا تريد منا سوى أن يكون لبنان أرض سلام للمنطقة.

واستمر الحساب في تقديم النصيحة للبنانيين فقال: “ألسنا نحن من بكى واستغاث بالعرب في حرب تموز؟ ألسنا نحن من طلب من السعودية هبات مالية لإعادة إعمار ما دُمّر في الحرب الأهلية وأرسلوا لنا رفيق الحريري مع لبنان جديد؟ ألسنا نحن من نادى لا للتطبيع الإسرائيلي؟فكيف نقبل اليوم بالتطبيع الإيراني ونؤذي من كان لنا صديقاً وأخاً.

وأضافت المغردة في تغريدة أخرى: “يا شعب لبنان الذي أحلم أن تعود أمجاده ليكون “منارة الشرق”، “سويسرا الشرق”، “قبلة الثقافة والعلم”.. من أجل لبنان، وأجيال لبنان، ومحبّي لبنان، أفيقوا من الغيبوبة، إحْموا كرامتكم، أرفضوا أن تكون أرضنا مشروع حرب وإرهاب، “مدّوا يدكم معنا لتنقذنا المملكة” قبل فوات الأوان”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>