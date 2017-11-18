 رئيس بلدية الخبر يوجه بتقديم الدعم لنجاح سباق الجري الخيري | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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رئيس بلدية الخبر يوجه بتقديم الدعم لنجاح سباق الجري الخيري

رئيس بلدية الخبر يوجه بتقديم الدعم لنجاح سباق الجري الخيري
الخبر - المناطق

وجه رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بتقديم الدعم الكامل لنجاح سباق الجري الخيري 22 والذي تشهده مدينة الخبر يوم السبت القادم تحت شعار ” التوعية بمرض التصلب العصبي المتعدد ”

وأشار المهندس سلطان الزايدي بضرورة تقديم الدعم اللازم من حيث تكثيف أعمال النظافة في الموقع ودعم السباق من حيث تواجد فرق الصيانة وتجهيز موقع السباق بالكامل، وذلك يأتي انطلاقا من دور البلدية كشريك استراتيجي للسباق.

وأكد أن سباق الجري الخيري يمثل نقلة مهمة نحو ترسيخ مفاهيم الأنماط الصحية والتي تعمل بلدية الخبر أيضا على نشرها في أوساط المجتمع حفاظاً على سلامة أفراده وصحتهم ولياقتهم البدنية، منوهاً بأن البلدية تولي الأنشطة الرياضية جل اهتمامها وهي تسعى للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، مؤكدا أهمية مشاركة البلدية في دعم مثل هذا المحفل لما يحمله السباق الكثير من السمات والمعاني التي لها تأثيرها على المجتمع، وتأكيد دور أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة الخبر كجهة هادفة لدعم ترابط المجتمع بمختلف شرائحه على صعيد الروح الرياضية المتسامحة انطلاقا من دورها المجتمعي، منوها أن السباق يعد رياضة شعبية مجتمعية تقام كل عام.

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