دراسة: 5 أمور من أكثر العوامل تسببا في الأمراض القاتلة .. أبرزها قلة النوم والشعور بالوحدة

يعد التدخين من أكثر العوامل تسبباً في الأمراض القاتلة، لكن دراسة علمية نشرها موقع “بيزنس إنسايدر”، أشارت إلى وجود عادات سيئة لا تقل خطورة عن التدخين ولخصت الدراسة هذه العادات فيما يلي:

الشعور بالوحدة

يصف الطبيب الأمريكي فيفيك مورثي؛ الوحدة بأنها وباءٌ ينتشر في جميع أنحاء العالم، بسبب استخدام وسائل التواصل الإلكترونية، وتراجع التواصل الشخصي وجهاً لوجه، وفي بحث لها كشفت أستاذة علم النفس في جامعة بريغهام يونغ، جوليان هولت لونستاد؛ أن الشعور بالوحدة يقلل من حياة الناس بما يعادل تدخين 15 سيجارة يومياً.

الجلوس لفترات طويلة

وجدت دراسة عام 2014 أن الجلوس طوال اليوم، يزيد احتمالية حدوث مجموعةٍ كبيرةٍ من أنواع السرطان المختلفة.

وشمل الباحثون في تحليلاتهم بياناتٍ أربعة ملايين شخصٍ، تشمل الوقت الذي يقضونه في جلوسهم لمشاهدة التلفزيون، والوقت الخاص بالعمل وغيره.

وأشارت الدراسة إلى أن كل زيادة لمدة ساعتين في وقت الجلوس، يرتفع معدل إصابة الناس بسرطان القولون والرحم، وسرطان الرئة، بغض النظر عمّا إذا كانوا يمارسون الرياضة في بقية اليوم.

قلة النوم

وصفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الحرمان من النوم، بأنها مشكلة صحية شائعة، فبين 50 و70 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون اضطراب النوم، أو خللاً في الاستيقاظ من النوم.

وأشار البروفيسور فاليري غافاروف؛ من منظمة الصحة العالمية عام 2015، إلى أن عدم كفاية النوم يرفع معدل الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، بما يماثل التدخين بشكل منتظم.

وقال إن: “قلة النوم يجب اعتبارها عاملاً خطيراً يمكن السيطرة عليه، قد يؤدي إلى مرض القلب والشرايين، إلى جانب التدخين وعدم ممارسة الرياضة وسوء التغذية.

إكساب الجلد اللون الأسمر

يحاول البعض إكساب الجلد اللون الأسمر بعيداً عن حمامات الشمس وفي أماكن مغلقة، معتبرين أنها أكثر وقايةً من حمامات الشمس العادية، لكن كليهما يحتمل أن يكون أكثر خطورةً من التدخين.

وفي عام 2014، نشر الباحثون دراسةً، وجدت أن اسمرار لون الجلد في الأماكن المغلقة وحدها، أدّى إلى زيادة حالات سرطان الجلد أكثر من عدد حالات سرطان الرئة، الذي يسبّبه التدخين.

وقال الباحثون: “نظراً للعدد الكبير من حالات سرطان الجلد، التي ترجع إلى تسمير الجلد في الأماكن المغلقة، فإن هذه النتائج تسلط الضوء على قضية صحية عامة كبرى”.

سوء التغذية

أثبتت أدلة عديدة أن السكريات والأطعمة المصنّعة والجاهزة المشبّعة بالدهون، يمكن أن تعرّض الناس إلى أمراضٍ قاتلةٍ بمعدلات مماثلة، إن لم تكن أكبر، من التدخين.

وفي عام 2016، وجد الباحثون، الذين يدرسون معدل الوفيات من سوء التغذية، أنها تتجاوز معدلات الوفيات من الكحول والمخدرات والأمراض الجنسية والتدخين مجتمعةً.