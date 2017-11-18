 لبحث تطورات الحرب الدائرة بسوريا .. وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران يجتمعون في أنقرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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لبحث تطورات الحرب الدائرة بسوريا .. وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران يجتمعون في أنقرة

لبحث تطورات الحرب الدائرة بسوريا .. وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران يجتمعون في أنقرة
المناطق - وكالات

يجتمع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران، مولود جاويش أوغلو وسيرجي لافروف ومحمد جواد ظريف على الترتيب، غداً الأحد، في أنطاليا، الواقعة على ساحل البحر المتوسط في تركيا، لبحث تطورات الحرب الدائرة بسوريا، حسبما أعلنت الحكومة التركية اليوم السبت.

ويقام اللقاء “في إطار الاستعدادات للقمة الثلاثية” التي ستقام يوم الأربعاء، المقبل بمدينة سوتشي الروسية، وفقاً لما جاء في بيان وزارة الخارجية التركية.

وأعلنت الحكومة التركية أول أمس الخميس، عن هذه القمة بين الرؤساء الإيراني والروسي والتركي، حسن روحاني وفلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان على الترتيب، حيث سيجري بحث الوضع حول النزاع السوري و”الانتقال السياسي” في البلد العربي.

وكان أردوغان وبوتين قد اجتمعا في سوتشي يوم الإثنين الماضي، في أول لقاء بالجولة الدولية للزعيم التركي، التي زار خلالها أيضاً الكويت وقطر.

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