 أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لمعالجة خطر الإبل السائبة على الطرق  | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لمعالجة خطر الإبل السائبة على الطرق 

أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لمعالجة خطر الإبل السائبة على الطرق 
المناطق - بريدة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بتشكيل لجنة لنظر ومعالجة ما تشكله الإبل السائبة من خطر على مرتادي الطرق ، بالإضافة إلى ما يتطلبه الأمر من وضع ضوابط تؤدي إلى إزالة خطورتها في كافة أنحاء المنطقة .

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن تشكيل هذه اللجنة يأتي نظير ما يحدث من تواصل مسلسل حوادث الإبل السائبة على الطرق ، والتي تسببت بحوادث أزهقت أرواح الكثير من الأبرياء ، مؤكداً سموه بأن هذه حوادث الإبل السائبة استحوذت على نصيب لايستهان به من الحوادث المرورية والتي نتج عنها العديد من الخسائر في الأرواح والممتلكات ، لافتاً سموه إلى أن إيجاد هذه اللجنة يهدف إلى الحد من ارتفاع حصيلة الحوادث المرورية التي تتسبب بها الإبل السائبة بشكل خاص ، مشدداً سموه على ضرورة إيقاع العقوبات النظامية المقررة على أصحاب المواشي والإبل السائبة المتسببة في حوادث الطرق نظير إهمالهم لها حتى أضحت ألغاماً موقوتة في الطرقات ، داعياً سموه أصحاب الإبل والمواشي إلى التقيد بالأنظمة وحجز مواشيهم وإبعادها عن الأماكن القريبة من الطرق ، وعدم السماح لها بتجاوز حرم الطريق ، متمنياً سموه التوفيق والسداد للجنة ، لإيجاد حل مفيد لدرء هذا الخطر المستمر الذي تتسبب به الإبل السائبة على مرتادي طرق منطقة القصيم عامة .

الجدير بالذكر أن اللجنة تتكون من أمانة منطقة القصيم ، وشرطة المنطقة ، وإدارة الطرق والنقل ، والقوة الخاصة لأمن الطرق ، وتكون برئاسة مدير إدارة تنسيق ومتابعة الخدمات بإمارة المنطقة أحمد الزميع ، وذلك لمعالجة جميع الحظائر المخصصة للإبل من أحواش وشبوك والقريبة من الطرق في عموم منطقة القصيم على أن تنهي هذه اللجنة عملها خلال شهر ، وترفع لسمو أمير منطقة القصيم بتقرير تفصيلي عن النتائج لاتخاذ اللازم وفق الأنظمة والتعليمات .

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