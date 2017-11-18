 شخص ينتحر بمحافظة المخواة في الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شخص ينتحر بمحافظة المخواة في الباحة

شخص ينتحر بمحافظة المخواة في الباحة
المناطق - الباحة

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد/ سعد صالح طراد بأنه عند الساعة التاسعة وعشرون دقيقة من صباح هذا يوم السبت الموافق ١٤٣٩/٢/٢٩ هـ ورد بلاغ لغرفة عمليات شرطة محافظة المخواة من إحدى المواطنات مفاده ، بأنها سمعت صوت طلق ناري بشقتها الكائنة بمخطط الفيصلية بالمخواة ،
وبإستطلاع الأمر من قبلها وجدت زوجها البالغ من العمر (٥٠ عاماً) مستلقى على ظهره داخل غرفة خاصة بغسيل الملابس .
تم على الفور إنتقال الجهات الأمنية برفقة عضو النيابة العامة والطبيب الشرعي وبمعاينة الجثمان تبين أن المذكور أطلق النار على نفسه بواسطة ( مسدس جلوك ربع صناعة تركي ) ، غير مرخص .
وذلك بطلقة نارية بإتجاه فتحة الفم غير نافذة ( أستقر المقذوف داخل الرأس) .
تم نقل الجثمان لمستشفى المخواة العام كما تم التحفظ على السلاح . لإستكمال الإجراءات الأمنية الأولية تمهيداً لتحويل القضية للجهات المختصة .
هذا والله الهادي إلى سواء السبيل.

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