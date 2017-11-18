 مدير تعليم الطائف يدشن برنامج مرشحي جائزة التميز غدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مدير تعليم الطائف يدشن برنامج مرشحي جائزة التميز غدا

مدير تعليم الطائف يدشن برنامج مرشحي جائزة التميز غدا
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

يدشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي غد الاحد البرنامج التدريبي لمرشحي جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة على مسرح الإدارة في حي الفيصلية، فيما تدشن المساعدة للشؤون التعليمية بنات الاستاذة مها بنت طاهر الزايدي بالتزامن البرنامج الموجه للمرشحات في قاعة مركز الطائف العلمي.
وتنطلق فعاليات البرنامج التدريبي الذي يستهدف المرشحين والمرشحات في كافة فئات الجائزة  اعتبارا من يوم الاثنين في إدارة التدريب التربوي للبنين والبنات.
وحث النفيعي على المرشحين والمرشحات البالغ عددهم 283 معلم ومعلمه وطالب وطالبه على الاستعداد المبكر لخوض المنافسة والاستفادة من البرنامج التدريبي الذي يتخلله عرض لتجارب المتميزين والمتميزات الذين فازوا في في دورات الجائزة السابقة.
كما ثمن التكامل بين الإدارات التي دعمت مركز المبادرات النوعية والتميز واحتضنت البرنامج ممثلة في إدارة التدريب التربوي للبنين وإدارة التدريب التربوي للبنات ومركز الطائف العلمي مؤملا أن تحقق الإدارة مراكز متقدمة خلال هذه الدورة.

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