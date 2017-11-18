مساء اليوم .. الهلال يلتقي نظيره الياباني ” اورواوا ” في مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال أسيا 2017

يلتقي مساء اليوم السبت 18 نوفمبر/2017 ، الهلال مع نظيره الياباني ” اورواوا ” في مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال أسيا 2017 ومواجهه قوية بين الفريقين السعودى واليابانى، حيث سيكون الهلال الزعيم السعودى والممثل العربى فى النهائى عند الموعد لتحقيق كل أمال الجماهير لتحقيق الذهب الأسيوى هذا العام والتأهل أيضا إلى كأس العالم للأندية 2017 والتى ستقام بدولة الإمارات ديسمبر القادم.

ويمتلك الهلال رصيد عالي قبل خوض مباراة أوراوا، حيث إنه لم يتعرض لأي هزيمة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، سواء داخل أرضه أو خارجها، وتمكن من الفوز في 7 مباريات، وحقق التعادل في 5 مواجهاتـ ويعد الهلال الفريق الأكثر تحقيقا للفوز في تاريخ البطولات القارية بـ 51 مباراة.

حيث ينتظر المباراة كثير من عشاق الكرة العربية عامة والجماهير السعودية خاصة .

ويسعى الهلال لكسر سيطرة دول شرق آسيا على اللقب في السنوات الأخيرة، وإرجاع السيطرة العربية على اللقب القاري الأكبر بالنسبة للأندية الآسيوية.

ومن جانبه ، واستطاع فريق الهلال الصعود للدور النهائي بعد الفوز على بيروتزي في مباراة الذهاب بنتيجة 4 مقابل لاشيء، والتعادل في مباراة العودة بنتيجة هدفين لكل فريق.

وعلى الجانب الأخر يدخل فريق أوراوا المباراة أملا في تحقيق التعادل أو أي نتيجة إيجابية، تسهل عليه مباراة العودة ليدخل المباراة هادئا وليس عليه أي ضغوطات، واستطاع الفريق الياباني الصعود للدوري النهائي بعد التعادل في مباراة الذهاب بنتيجة 1-1 أمام سنجهاي سبينج، والفوز في مباراة العودة بهدف مقابل لاشيء.