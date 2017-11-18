 مساء اليوم .. الهلال يلتقي نظيره الياباني ” اورواوا ” في مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال أسيا 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير القصيم يرعى حفل تدشين مشروع مجمع فلل البساتين في مدينة بريدة في مرحلته الأولى بـ 142 فيلا منفذة ماكرون يستقبل الحريري في الإليزيه مدني تبوك ينقذ شخصاً عالقاً في إحدى الجبال بمركز بجده اجتماع طارئ غدًا لوزراء الخارجية العرب لبحث سُبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الدول العربية مساء اليوم .. الهلال يلتقي نظيره الياباني ” اورواوا ” في مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال أسيا 2017 عمل الرياض يضبط 154 مخالفة تأنيث في المحافظات الهيئة العامة للزكاة والدخل توقع اتفاقيات مع جهات حكومية استعداداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مدير تعليم الطائف يدشن برنامج مرشحي جائزة التميز غدا “العمل” تطلق بالتعاون مع هيئة توليد الوظائف وجهات حكومية مبادرة “السلامة والصحة المهنية في الأنشطة الصناعية” شخص ينتحر بمحافظة المخواة في الباحة أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لمعالجة خطر الإبل السائبة على الطرق  امير الباحة يتكفل بكافة تكاليف رحلة نادي العين بعد إلغاء المباراة مع نادي المزاحمية

مساء اليوم .. الهلال يلتقي نظيره الياباني ” اورواوا ” في مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال أسيا 2017

مساء اليوم .. الهلال يلتقي نظيره الياباني ” اورواوا ” في مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال أسيا 2017
المناطق - متابعات

يلتقي مساء اليوم السبت 18 نوفمبر/2017 ، الهلال مع نظيره الياباني ” اورواوا ” في مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال أسيا 2017 ومواجهه قوية بين الفريقين السعودى واليابانى، حيث سيكون الهلال الزعيم السعودى والممثل العربى فى النهائى عند الموعد لتحقيق كل أمال الجماهير لتحقيق الذهب الأسيوى هذا العام والتأهل أيضا إلى كأس العالم للأندية 2017 والتى ستقام بدولة الإمارات ديسمبر القادم.
ويمتلك الهلال رصيد عالي قبل خوض مباراة أوراوا، حيث إنه لم يتعرض لأي هزيمة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، سواء داخل أرضه أو خارجها، وتمكن من الفوز في 7 مباريات، وحقق التعادل في 5 مواجهاتـ ويعد الهلال الفريق الأكثر تحقيقا للفوز في تاريخ البطولات القارية بـ 51 مباراة.
حيث ينتظر المباراة كثير من عشاق الكرة العربية عامة والجماهير السعودية خاصة .
ويسعى الهلال لكسر سيطرة دول شرق آسيا على اللقب في السنوات الأخيرة، وإرجاع السيطرة العربية على اللقب القاري الأكبر بالنسبة للأندية الآسيوية.
ومن جانبه ، واستطاع فريق الهلال الصعود للدور النهائي بعد الفوز على بيروتزي في مباراة الذهاب بنتيجة 4 مقابل لاشيء، والتعادل في مباراة العودة بنتيجة هدفين لكل فريق.
وعلى الجانب الأخر يدخل فريق أوراوا المباراة أملا في تحقيق التعادل أو أي نتيجة إيجابية، تسهل عليه مباراة العودة ليدخل المباراة هادئا وليس عليه أي ضغوطات، واستطاع الفريق الياباني الصعود للدوري النهائي بعد التعادل في مباراة الذهاب بنتيجة 1-1 أمام سنجهاي سبينج، والفوز في مباراة العودة بهدف مقابل لاشيء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>