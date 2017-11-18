اجتماع طارئ غدًا لوزراء الخارجية العرب لبحث سُبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الدول العربية

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا طارئًا غدٍ الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف الرئيس الحالي للدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، وبناء على طلب من المملكة العربية السعودية أيدته كل من الإمارات والبحرين والكويت، لبحث سُبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الدول العربية وتقويضها للأمن والسلم العربي، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك .

ويسبق الاجتماع الوزاري اجتماع للجنة الرباعية العربية الوزارية المعنية بالتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية العربية التي تضم كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط .

فيما يلي اجتماع اللجنة الجنة الرباعية العربية اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود، للتشاور حول مشروع القرار المطروح، وتنسيق المواقف العربية تجاه خطة التحرك العربية المقترحة من قبل اللجنة الوزارية، للتصدي للتدخلات الإيرانية .