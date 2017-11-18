مدني تبوك ينقذ شخصاً عالقاً في إحدى الجبال بمركز بجده

باشرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمدينة تبوك صباح اليوم السبت إنقاذ شخص عالق في إحدى الجبال بمركز بجده .

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز الشمري أن غرفة عمليات الدفاع المدني بمنطقة تبوك تلقت بلاغاً في تمام الساعة التاسعة وأربعون دقيقة من صباح اليوم يفيد شخص عالق في إحدى الجبال بمركز بجده والتي تبعد حوالي 100 كم عن مدينة تبوك.

وأضاف الشمري أنه على الفور تم تحريك فرق الانقاذ لموقع الحالة فتم انزال الشخص العالق من قبل رجال الدفاع المدني وهو بصحة جيدة وتم تسليمه للجهة المختصة .

ونبه الشمري أن الدفاع المدني يتمنى السلامة للجميع واذ يشدد على اهمية الحفاظ على سلامتهم خلال التنزهه البري وعدم المجازفة بالصعود الى مناطق مرتفعه قد تشكل خطورة عليهم .