مركز دلني وملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة يستضيفان 1200 منشأة ورائد أعمال

شارك مركز دلني للأعمال أحد برنامج بنك التنمية الاجتماعية، مع ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فعالية SMEF كشريك دائم، في الفترة من ظهر الجمعة الموافق 17 نوفمبر وحتى العاشرة مساءً بمقر جامعة الفيصل بالرياض بحضور وكيل جامعة الفيصل للشؤون الخارجية والتطوير صاحبة السمو الملكي الأميرة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود، ووكيل جامعة الفيصل للشؤون المالية والإدارة وعميد كلية الطب الدكتور خالد القطان، وعدد من المهتمين.

واستضاف الملتقى 1200 منشأة ورائد أعمال من 7 قطاعات حيوية ومتنوعة من جميع مناطق المملكة بهدف بناء علاقات تجارية وتواصل مباشر بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورائدات ورواد الأعمال، وشهد الملتقى عقد تعارف ولقاءات جمعت كل 7 منشآت بهدف إقامة تحالفات أو شراكات بين المنشآت وأصحابها وسط أجواء عملية ناضجة للاستفادة المتبادلة وخلق فرص للأعمال المشتركة الاستراتيجية بين المشاركين.

وقدم مركز دلني لدى مشاركته في ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستشارات الميدانية المجانية لزوار جناح المركز، وأشاد مدير التسويق بمركز دلني للأعمال الأستاذ خالد كرم لدى كلمته للملتقى بالشراكة الدائمة مع فعالية SMEF، وقال كرم أن المشاركة في الملتقى تأتي لخدمة رواد الأعمال وتقديم الاستشارات الميدانية واستقطاب أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للالتحاق ببرنامج العودة إلى أساسيات الأعمال، وبناء الشراكات وربط رواد الأعمال ببعض وخلق فرص استثمارية وتعاون بين أصحاب المنشآت ورواد الأعمال.

وركِّز الملتقى على تقديم مفهوم جديد للملتقيات حيث يميز هذا الملتقى عدم وجود متحدثين حيث ان الهدف الرئيسي هو التعارف وخلق فرص عمل بين أصحاب المنشآت، ومواكبة لرؤية 2030 في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبه الاقتصاد.

وأشادت وكيل جامعة الفيصل للشؤون الخارجية والتطوير صاحبة السمو الملكي الأميرة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود، بالدور الكبير الذي يقدمه مركز دلني للأعمال من خدمات لرائدات ورواد الأعمال ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما توجهت بالشكر للقائمين على أمر المركز.