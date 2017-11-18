الثقفي يتوج الفائزين والفائزات بجائزة القيم  التربوية على مستوى منطقة مكة غداً

يرعى المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، المشرف العام على جائزة القيم التربوية عبدالله بن أحمد الثقفي صباح غد ، حفل تكريم الفائزين والفائزات في الدورة الثامنة لمسابقة جائزة القيم التربوية على مستوى منطقة مكة المكرمة، والتي ينفذها مكتب التعليم بشمال جدة.

ويكرم الثقفي أكثر من 70 فائزا وفائزة وأعضاء اللجان التنفيذية ولجان التحكيم والمشاركين في مختلف فروع الجائزة على مستوى المدارس ومكاتب التعليم، بفروعها الأربعة “الطالب والمدرسة والمعلم والأسرة”، وذلك بقاعة القصر بفندق هيلتون جدة.

وأكد مدير مكتب التعليم بشمال جدة، رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة حميد الغامدي، أن رعاية المدير العام لحفل تتويج الفائزين بالجائزة، يمثل دعما للجائزة والقائمين عليها، مشددا على أن الجائزة تسعى لترسيخ القيم التربوية لدى الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات إلى جانب تعزز الانتماء للدين والوطن وفق المنهج الإسلامي الوسطي ليكونوا فاعلين وأدوات بناء في مجتمعهم كما أن جائزة القيم التربوية تهدف لشحذ الهمم للتنافس على القيم التربوية النبيلة والمثل العليا وتنمية القيم الإيمانية والأخلاقية والثقافية والاجتماعية وترسيخ قيمة المواطنة الصالحة إلى جانب جعل القيم التربوية سلوكاً ممارساً داخل المدرسة وخارجها.

وقال الغامدي: “الجائزة استهدفت في دورتها الثامنة طلاب وطالبات جميع إدارات التعليم بمنطقة مكة المكرمة، ووجت تفاعلا وتنافسا كبير من قبل مكاتب التعليم على مستوى المنطقة”.