 رئيس الحكومة اليمنية يُحذر من خطورة المشروع الإيراني على المنطقة العربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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رئيس الحكومة اليمنية يُحذر من خطورة المشروع الإيراني على المنطقة العربية

رئيس الحكومة اليمنية يُحذر من خطورة المشروع الإيراني على المنطقة العربية
واس - عدن

حذر رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر اليوم، من خطورة المشروع الفارسي الذي تقوده إيران في المنطقة العربية .
وقال خلال لقاء موسع للعلماء والخطباء بالعاصمة المؤقتة عدن إن ايران تُغذي الخلافات المذهبية والطائفية من أجل فرض وجودها لطمس الهوية العربية والإسلامية ، لافتًا الانتباه إلى أن الحوثيين أداة إيران في اليمن، ويمارسون الإرهاب في أبشع صوره .
وطالب بن دغر المجتمع الدولي إلى الالتفات بجدية إلى هذا الخطر الكبير وتصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية وإيران كدولة راعية للإرهاب .
وشدد على ضرورة أن تنصب كل الجهود الوطنية المخلصة على مواجهة آفات التطرف والإرهاب، باعتبارها خطر داهم يهدد أمن البلاد واستقرارها .
وأشار إلى أن استكمال انهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب هما أولوية قصوى لدى الحكومة الشرعية بدعم صادق وكامل من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية

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