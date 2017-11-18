حذر رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر اليوم، من خطورة المشروع الفارسي الذي تقوده إيران في المنطقة العربية .
وقال خلال لقاء موسع للعلماء والخطباء بالعاصمة المؤقتة عدن إن ايران تُغذي الخلافات المذهبية والطائفية من أجل فرض وجودها لطمس الهوية العربية والإسلامية ، لافتًا الانتباه إلى أن الحوثيين أداة إيران في اليمن، ويمارسون الإرهاب في أبشع صوره .
وطالب بن دغر المجتمع الدولي إلى الالتفات بجدية إلى هذا الخطر الكبير وتصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية وإيران كدولة راعية للإرهاب .
وشدد على ضرورة أن تنصب كل الجهود الوطنية المخلصة على مواجهة آفات التطرف والإرهاب، باعتبارها خطر داهم يهدد أمن البلاد واستقرارها .
وأشار إلى أن استكمال انهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب هما أولوية قصوى لدى الحكومة الشرعية بدعم صادق وكامل من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية
رئيس الحكومة اليمنية يُحذر من خطورة المشروع الإيراني على المنطقة العربية
حذر رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر اليوم، من خطورة المشروع الفارسي الذي تقوده إيران في المنطقة العربية .
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