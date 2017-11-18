رئيس الحكومة اليمنية يُحذر من خطورة المشروع الإيراني على المنطقة العربية

حذر رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر اليوم، من خطورة المشروع الفارسي الذي تقوده إيران في المنطقة العربية .

وقال خلال لقاء موسع للعلماء والخطباء بالعاصمة المؤقتة عدن إن ايران تُغذي الخلافات المذهبية والطائفية من أجل فرض وجودها لطمس الهوية العربية والإسلامية ، لافتًا الانتباه إلى أن الحوثيين أداة إيران في اليمن، ويمارسون الإرهاب في أبشع صوره .

وطالب بن دغر المجتمع الدولي إلى الالتفات بجدية إلى هذا الخطر الكبير وتصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية وإيران كدولة راعية للإرهاب .

وشدد على ضرورة أن تنصب كل الجهود الوطنية المخلصة على مواجهة آفات التطرف والإرهاب، باعتبارها خطر داهم يهدد أمن البلاد واستقرارها .

وأشار إلى أن استكمال انهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب هما أولوية قصوى لدى الحكومة الشرعية بدعم صادق وكامل من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية