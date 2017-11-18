نائب الرئيس اليمني يؤكد الاهتمام بملف الجرحى والمقعدين نتيجة حرب الانقلابيين

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اهتمام القيادة السياسية بالجرحى عمومًا والمُقْعدين منهم خصوصًا نتيجة اعتداءات ميليشيا الانقلاب .

وثمّن خلال لقائه اليوم بممثلين عن رابطة الأمل لرعاية المقعدين، جهود وتضحيات الجرحى والشهداء في الحرب ضد الانقلابيين ، لافتًا الانتباه إلى أنها لن تذهب سدى وأن النصر قادم لا محالة .

وأشاد – وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية – بتضحيات الجيش الوطني والمقاومة من أجل تحقيق حلم اليمنيين المنشود ببناء الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم .