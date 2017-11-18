 نائب الرئيس اليمني يؤكد الاهتمام بملف الجرحى والمقعدين نتيجة حرب الانقلابيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب الرئيس اليمني يؤكد الاهتمام بملف الجرحى والمقعدين نتيجة حرب الانقلابيين

نائب الرئيس اليمني يؤكد الاهتمام بملف الجرحى والمقعدين نتيجة حرب الانقلابيين
واس - عدن

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اهتمام القيادة السياسية بالجرحى عمومًا والمُقْعدين منهم خصوصًا نتيجة اعتداءات ميليشيا الانقلاب .
وثمّن خلال لقائه اليوم بممثلين عن رابطة الأمل لرعاية المقعدين، جهود وتضحيات الجرحى والشهداء في الحرب ضد الانقلابيين ، لافتًا الانتباه إلى أنها لن تذهب سدى وأن النصر قادم لا محالة .
وأشاد – وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية – بتضحيات الجيش الوطني والمقاومة من أجل تحقيق حلم اليمنيين المنشود ببناء الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم .

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