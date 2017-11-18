 الحريري: سأعلن مواقفي السياسية بعد لقاء عون في بيروت | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الحريري: سأعلن مواقفي السياسية بعد لقاء عون في بيروت

الحريري: سأعلن مواقفي السياسية بعد لقاء عون في بيروت
المناطق ـ الرياض

قال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، بعد الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس: “إن شاء الله سأحضر عيد الاستقلال في لبنان، ومن هناك كل مواقفي السياسية بدي أطلقها بعد أن ألتقي فخامة رئيس الجمهورية”.
وأضاف: “أنتم تعرفون أنني قدمت استقالتي، ومن هناك إن شاء الله في لبنان نحكي في هذا الموضوع”.
وأعلن الحريري، اليوم السبت، أنه سيتوجه إلى بيروت في الأيام المقبلة، ويعلن موقفه من الأزمة في بلاده، بعد أن يجري محادثات مع الرئيس ميشال عون.
وكان الحريري، الذي أعلن استقالته هذا الشهر أثناء وجوده في السعودية، قد وصل إلى باريس، اليوم السبت، في إطار جهود وساطة فرنسية بهدف محاولة تخفيف التوترات في المنطقة.

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