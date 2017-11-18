 مقتل لواء بالحرس الثوري الإيراني مقرب من سليماني في البوكمال السورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مقتل لواء بالحرس الثوري الإيراني مقرب من سليماني في البوكمال السورية البحرية الأمريكية: أضرار طفيفة في مدمرة بعد اصطدامها بسفينة قبالة اليابان الحريري: سأعلن مواقفي السياسية بعد لقاء عون في بيروت الإعلام الغربي يسلط الضوء على إجراءات المملكة الصارمة ضد تصريحات وزير الخارجية الألماني الخديدي يعلن عن انشاء صالة عرض تشكيلية ومركز تدريب تشكيلي في الطائف تحت مظلة جمعية الثقافة والفنون أمير القصيم يشهد إطلاق “فصول الأورام” لتعليم مرضى مراكز الأورام في المملكة البيئة وأمانة محافظة جدة يضعان خطة فورية لمعالجة بحيرة السمكة وزير البيئة : تطوير وادي الأديرع أولوية لدى الوزارة نائب الرئيس اليمني يؤكد الاهتمام بملف الجرحى والمقعدين نتيجة حرب الانقلابيين رئيس الحكومة اليمنية يُحذر من خطورة المشروع الإيراني على المنطقة العربية الثقفي يتوج الفائزين والفائزات بجائزة القيم  التربوية على مستوى منطقة مكة غداً بحضور ٢٢ معلم تطوير و نادي حي ومعلم عام …” البركاتي ” ينفذ دورة عن تطوير كرة السلة

مقتل لواء بالحرس الثوري الإيراني مقرب من سليماني في البوكمال السورية

مقتل لواء بالحرس الثوري الإيراني مقرب من سليماني في البوكمال السورية
المناطق - وكالات

ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت، بمقتل قائد عسكري برتبة لواء في الحرس الثوري الإيراني في مدينة البوكمال السورية، بحسب ما أوردته قناة “روسيا اليوم”، على موقعها الإلكتروني.

وقالت وسائل إعلام إيرانية: “إن خير الله صمدي، المقرّب من قائد فيلق “القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، كان ينتمي إلى الفرقة 36 أنصار المهدي في محافظة زنجان شمال إيران، وقتل إثر إصابته بشظايا قذيفة في محور مدينة البوكمال خلال معارك مع تنظيم داعش.

وشارك صمدي في الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980-1988 حيث أصيب فيها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>