مقتل لواء بالحرس الثوري الإيراني مقرب من سليماني في البوكمال السورية

ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت، بمقتل قائد عسكري برتبة لواء في الحرس الثوري الإيراني في مدينة البوكمال السورية، بحسب ما أوردته قناة “روسيا اليوم”، على موقعها الإلكتروني.

وقالت وسائل إعلام إيرانية: “إن خير الله صمدي، المقرّب من قائد فيلق “القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، كان ينتمي إلى الفرقة 36 أنصار المهدي في محافظة زنجان شمال إيران، وقتل إثر إصابته بشظايا قذيفة في محور مدينة البوكمال خلال معارك مع تنظيم داعش.

وشارك صمدي في الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980-1988 حيث أصيب فيها.