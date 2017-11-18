 هيئة الاتصالات: لم نلزم بالاستخدام العادل والقرار منع الممارسات المخالفة بـ الشفافية والوضوح | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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هيئة الاتصالات: لم نلزم بالاستخدام العادل والقرار منع الممارسات المخالفة بـ الشفافية والوضوح

هيئة الاتصالات: لم نلزم بالاستخدام العادل والقرار منع الممارسات المخالفة بـ الشفافية والوضوح
المناطق- متابعات

أعنلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم السبت أنه و إشارة إلى ما تم تداوله حول إلزام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمقدمي خدمات الاتصالات بسياسة الاستخدام العادل؛ أوضح المتحدث الرسمي للهيئة عادل ابوحيمد أن الهيئة الغت سياسة الاستخدام العادل قبل أشهر عدة بسبب تقديمها بطريقة لا تحقق ضوابط الوضوح والشفافية من قبل بعض مقدمي الخدمة . وأشار ابوحيمد إلى قرار الهيئة المنظم لسياسة الاستخدام العادل والذي ألزم مقدمي الخدمة بحد أدنى لها فيما لو رغب مقدم الخدمة في تطبيق السياسة على الباقات الحالية أو المستقبلية، مضيفاً أن عدم إيضاح تلك السياسة من قبل مزودي الخدمة للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود ولا يتم تطبيق السياسة عليها.
وأكد ابوحيمد على أن قرار الهيئة قد مكّن المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب من خلال نقل رقمه إلى مقدم الخدمة المناسب أو اختيار الباقة المناسبة لاستخدامه وحاجته، سواء باقات خاضعة لسياسة الاستخدام العادل أو غير خاضعة لتلك السياسة. وأضاف بأن الهيئة حريصة على حماية المستخدمين من خلال إصدارها –مؤخراً- قرارات الزمت مقدمي الخدمات بالشفافية والوضوح في الباقات والعروض التسويقية، وحدَّثت وثيقة شروط تقديم الخدمات والتي تتضمن بنود لحماية المستخدمين وتوضيح حقوقهم.

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