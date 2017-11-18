نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة يعقد جمعيته غير العادية

عقد نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة مساء يوم الأربعاء السادس و العشرين من شهر صف لعام 1439 هـ جمعيته العمومية غير العادية برئاسة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح و حضور مندوبي الهيئة العامة للرياضة الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز الرومي و سعيد بن بلال الربيعان ، إضافةً إلى مندوب مكتب الهيئة العامة للرياضة بالجوف الأستاذ محمد السعيدان .

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس إدارة النادي رحب في بدايتها بالضيوف مندوبي الهيئة العامة للرياضة ، و أعضاء مجلس الإدارة ، ثم أعلن للجميع تجديد تكليف مجلس إدارة النادي لمدة أربع سنوات قادمة داعيًا الله فيها التوفيق و السداد للجميع ، و مقدمًا شكره و تقديره للجميع على حضورهم و تفاعلهم و مثمنًا في الوقت ذاته جهودهم الحثيثة للنهوض بمستوى النادي .

بعد ذلك استعرض أمين عام النادي الأستاذ خالد بن عايد الحبوب جدول أعمال الجمعية و من ثم قراءة لأبرز و أهم البرامج الثقافية و الاجتماعية و المنافسات الرياضية للموسم الماضي و ما تحقق فيها من منجزات و ميداليات .

بعدها ناقش أمين الصندوق الأستاذ عبد الرحمن بن كريم البراهيم مع المجلس الميزانية العامة للنادي للموسم الرياضي 1437/1438هـ و مناقشة الميزانية المقترحة للموسم الرياضي الحالي 1438/1439هـ .

تلا ذلك مناقشة ما تبقى من جدول أعمال الاجتماع و التصويت على ما ورد فيه من مقترحات مقدمة من الأعضاء و من ثم عرض خطة عمل المجلس لهذا العام .

و في نهاية الاجتماع قدم رئيس مجلس إدارة النادي شكره و تقديره للحضور و الشكر موصول لمندوبي الهيئة العامة للرياضة على حضورهم و تشريفهم الاجتماع مقدمين لهما درع النادي التذكاري بهذه المناسبة .