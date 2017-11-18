 أمانة الجوف تتابع استكمال الربط الإلكتروني لأنظمة البلديات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمانة الجوف تتابع استكمال الربط الإلكتروني لأنظمة البلديات

أمانة الجوف تتابع استكمال الربط الإلكتروني لأنظمة البلديات
المناطق - الجوف

عقدت الإدارة العامة للموارد البشرية بأمانة منطقة الجوف اجتماعها الدوري برئاسة مديرها العام الأستاذ خويطر بن متعب الدغمي بقاعة الاجتماعات بالأمانة وحضور مدراء الموارد البشرية بالبلديات التابعة لها.
وبدأ الاجتماع بكلمة للدغمي رحب فيها بالحضور كما نقل توجيهات أمين المنطقة المهندس عجب بن عبدالله القحطاني بالحرص على استكمال ربط الأنظمة الخاصة في البلديات التابعة لتسهيل الوصول إلى المعلومات في أسرع وقت والوصول إلى درجة عالية من التميز، والسعي لتحقيق الأهداف السامية والإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وما انبثق عنها من برامج عديدة، كما أكد الدغمي أهمية تطوير الموظفين وبيئة العمل لدى القطاع البلدي في فهم أنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية.
وحث الدغمي منسوبي الإدارات على رفع جودة أداء الموظفين وإنتاجيتهم في العمل، وتطوير بيئة العمل، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية، بصورة شاملة يلمس نتائجها جميع الموظفين من خلال الإجراءات العملية .
وشارك بالاجتماع كلاً من مدير عام إدارة شؤون الموظفين صالح البريد و مدير إدارة التوظيف والترقيات مجيد الشبيب ومدير التدريب والتطوير فهد الشمري ومدير إدارة الرواتب والنفقات بالأمانة أمجد الرويلي

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