 مدير “تعليم الجوف” يدشن مركز تدريب الطالبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مدير “تعليم الجوف” يدشن مركز تدريب الطالبات

مدير “تعليم الجوف” يدشن مركز تدريب الطالبات
المناطق - الجوف

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم مركز تدريب الطالبات في مدرسة الثالثة المتوسطة في سكاكا والتابع لإدارة نشاط الطالبات.
وأشاد السالم بالجهود المبذولة من إدارات نشاط الطالبات والتجهيزات المدرسية والصيانة والتشغيل، لتكاتفهم بتجهيز المركز الذي سيقدم الكثير من المهارات لبناتنا الطالبات بمختلف المجالات.
من جانبها، أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة نورة بنت محمد المسباح إن المركز منشأة تربوية تقيمها وزارة التعليم في جميع الإدارات التعليمية بالمملكة بهدف تدريب الطالبات والعمل على الرفع من قدراتهم ومهاراتهم تحت إشراف الإدارة العامة للنشاط والإدارات التابعة لها.
وقالت مديرة مركز تدريب الطالبات الأستاذة أمل بنت عبدالله الهذيل إن للمركز العديد من الأهداف من أهمها رفع مستوى الأداء المهاري والمعرفي والسلوكي لدى الطالبات، وخدمة للمدارس بإقامة وتنفيذ الدورات التدريبية لطالباتها، واستقطاب القدرات التدريبية من كافة الإدارات والاستفادة منها، وإتاحة الفرصة للمدربين داخل الإدارات للممارسة العملية التدريبية لرفع كفاءتهم التدريبية، ونشر الوعي التربوي بأهمية التدريب داخل المجتمع، والتكامل بين المؤسسات التدريبية الخاصة منها والعامة داخل المنطقة وخارجها، وتدريب المشرفات والمعلمات للرفع من مهاراتهم لما يخدم مصلحة العمل.

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