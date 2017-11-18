 في أولى الفعاليات المصاحبة لمعرض الكتاب الثالث بجامعة الجوف: د. الشهري يتناول أدلة أثر القراءة في بناء الوعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا

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في أولى الفعاليات المصاحبة لمعرض الكتاب الثالث بجامعة الجوف: د. الشهري يتناول أدلة أثر القراءة في بناء الوعي كلية الشريعة والقانون شطر الطالبات تنظم منشطاً للاستشارات القانونية بعنوان “لن يسلب حقي” مدير “تعليم الجوف” يدشن مركز تدريب الطالبات أمانة الجوف تتابع استكمال الربط الإلكتروني لأنظمة البلديات نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة يعقد جمعيته غير العادية هيئة الاتصالات: لم نلزم بالاستخدام العادل والقرار منع الممارسات المخالفة بـ الشفافية والوضوح مقتل لواء بالحرس الثوري الإيراني مقرب من سليماني في البوكمال السورية البحرية الأمريكية: أضرار طفيفة في مدمرة بعد اصطدامها بسفينة قبالة اليابان الحريري: سأعلن مواقفي السياسية بعد لقاء عون في بيروت الإعلام الغربي يسلط الضوء على إجراءات المملكة الصارمة ضد تصريحات وزير الخارجية الألماني الخديدي يعلن عن انشاء صالة عرض تشكيلية ومركز تدريب تشكيلي في الطائف تحت مظلة جمعية الثقافة والفنون أمير القصيم يشهد إطلاق “فصول الأورام” لتعليم مرضى مراكز الأورام في المملكة

في أولى الفعاليات المصاحبة لمعرض الكتاب الثالث بجامعة الجوف: د. الشهري يتناول أدلة أثر القراءة في بناء الوعي

في أولى الفعاليات المصاحبة لمعرض الكتاب الثالث بجامعة الجوف: د. الشهري يتناول أدلة أثر القراءة في بناء الوعي
المناطق - الجوف

قال مدير مركز ” تفسير ” د. عبدالرحمن الشهري أن التاريخ والإسلام تضمنا العديد من الأدلة والمأثورات التي تحض على القراءة كفعل إنساني يبني وعي الفرد وينهض به، مشيراً إلى أن الواقع الذي عرف الغزو الفكري والحملات الفكرية يحتم علينا العمل بشكل فردي وجماعي، للنهوض بجيل يقبل على القراءة ويستعملها كمفتاح أساسي لبناء شخصية الفرد، وتشكيل هوية المجتمع، حيث تتمحور اللغة والآداب والعلوم العامة كممثل رئيسي لهذا المجتمع، ما يتقدم به بين مصاف الدول الاخرى، مشدداً على الارتباط الواضح في كل المجتمعات، بين الوعي بأنواعه، ومعدلات القراءة لدى الشعوب.
جاء ذلك خلال محاضرته التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، وتعد باكورة الفعاليات المصاحبة لمعرض الكتاب الثالث بجامعة الجوف.
وخلال ذلك تناول الشهري ماهية القراءة الفعالة والجادة والمثمرة، التي تبني الوعي الجمعي والفردي، والتي تتميز بطرق واساليب متعددة، كما عدَّد انواع الكتب ومستويات القراءة وخصائص كل مستوى.

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