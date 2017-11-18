في أولى الفعاليات المصاحبة لمعرض الكتاب الثالث بجامعة الجوف: د. الشهري يتناول أدلة أثر القراءة في بناء الوعي

قال مدير مركز ” تفسير ” د. عبدالرحمن الشهري أن التاريخ والإسلام تضمنا العديد من الأدلة والمأثورات التي تحض على القراءة كفعل إنساني يبني وعي الفرد وينهض به، مشيراً إلى أن الواقع الذي عرف الغزو الفكري والحملات الفكرية يحتم علينا العمل بشكل فردي وجماعي، للنهوض بجيل يقبل على القراءة ويستعملها كمفتاح أساسي لبناء شخصية الفرد، وتشكيل هوية المجتمع، حيث تتمحور اللغة والآداب والعلوم العامة كممثل رئيسي لهذا المجتمع، ما يتقدم به بين مصاف الدول الاخرى، مشدداً على الارتباط الواضح في كل المجتمعات، بين الوعي بأنواعه، ومعدلات القراءة لدى الشعوب.

جاء ذلك خلال محاضرته التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، وتعد باكورة الفعاليات المصاحبة لمعرض الكتاب الثالث بجامعة الجوف.

وخلال ذلك تناول الشهري ماهية القراءة الفعالة والجادة والمثمرة، التي تبني الوعي الجمعي والفردي، والتي تتميز بطرق واساليب متعددة، كما عدَّد انواع الكتب ومستويات القراءة وخصائص كل مستوى.